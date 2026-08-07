OneSpan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OneSpan gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat OneSpan mit einem Umsatz von insgesamt 60,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at