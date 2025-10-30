OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
|
30.10.2025 23:55:57
OneSpan Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - OneSpan Inc. (OSPN) reported a profit for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $6.51 million, or $0.17 per share. This compares with $8.27 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, OneSpan Inc. reported adjusted earnings of $12.88 million or $0.33 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.29 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $57.06 million from $56.24 million last year.
OneSpan Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.51 Mln. vs. $8.27 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.21 last year. -Revenue: $57.06 Mln vs. $56.24 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneSpan Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: OneSpan zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: OneSpan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: OneSpan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: OneSpan öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu OneSpan Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|OneSpan Inc Registered Shs
|10,80
|-20,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.