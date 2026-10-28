OneSpaWorld Holdings Aktie

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WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136

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28.10.2026 21:12:01

OneSpaWorld: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, OneSpaWorld (NASDAQ:OSW) announced higher full-year financial guidance alongside a 25% increase in its quarterly dividend and a new $100 million share repurchase program. Expanding high-value treatments and increasing advance guest reservations continue to strengthen cash generation across its maritime health centers. Three things management said stand out.

Management emphasized that recent gains in average guest spend stem from guests choosing higher-priced offerings like MediSpa, which provides medical spa treatments such as skin tightening and facial injections, rather than simple service price increases.

Advance service bookings before cruise departure, or pre-booked revenue, reached 23.2% of service revenue and grew 20% year over year, giving the business clearer revenue visibility before ships set sail.

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