OneSpaWorld: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OneSpaWorld präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

OneSpaWorld hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at