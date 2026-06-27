OneSpaWorld Holdings Aktie
WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136
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27.06.2026 21:17:03
OneSpaWorld Director Sold 10,500 Shares, but Here's What Investors Should Watch Next
Walter Field McLallen, a director of OneSpaWorld Holdings Limited (NASDAQ:OSW), reported the sale of 10,500 shares of Common Stock in an open-market transaction on June 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.67).* 1-year performance calculated using June 11th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.04.26
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