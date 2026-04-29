OneSpaWorld Holdings Aktie
WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136
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29.04.2026 12:50:39
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $21.33 million, or $0.21 per share. This compares with $15.27 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd reported adjusted earnings of $27.96 million or $0.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $247.63 million from $219.63 million last year.
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.33 Mln. vs. $15.27 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.15 last year. -Revenue: $247.63 Mln vs. $219.63 Mln last year.
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