ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd Q3 Income Advances

(RTTNews) - ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $28.24 million, or $0.28 per share. This compares with $24.34 million, or $0.23 per share, last year.

Excluding items, ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd reported adjusted earnings of $34.84 million or $0.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.0% to $276.53 million from $258.52 million last year.

ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28.24 Mln. vs. $24.34 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.23 last year. -Revenue: $276.53 Mln vs. $258.52 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 248 M To $ 253 M Full year revenue guidance: $ 1.033 B To $ 1.038 B