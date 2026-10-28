OneSpaWorld Holdings Aktie
WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136
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28.10.2026 12:11:54
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd Q3 Income Advances
(RTTNews) - ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd (OSW) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $28.24 million, or $0.28 per share. This compares with $24.34 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd reported adjusted earnings of $34.84 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $276.53 million from $258.52 million last year.
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.24 Mln. vs. $24.34 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.23 last year. -Revenue: $276.53 Mln vs. $258.52 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 248 M To $ 253 M Full year revenue guidance: $ 1.033 B To $ 1.038 B
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