OneSpaWorld Posted Record Revenue for Last Quarter. Why Did a Fund Exit a $21.5 Million Stake?
Ranger Investment Management sold out its entire position in OneSpaWorld Holdings Limited (NASDAQ:OSW) during the first quarter, according to a May 15, 2026, SEC filing. The estimated transaction value was $21.54 million, based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Ranger Investment Management, L.P., sold all 1,012,656 shares of OneSpaWorld Holdings Limited (NASDAQ:OSW) during the first quarter. The estimated transaction value was $21.54 million, based on the average closing price over the period. The fund’s quarter-end position in the company is now zero. The net position value shift, including price movement, was a decrease of $21.00 million.OneSpaWorld Holdings Limited operates an extensive network of health and wellness centers across cruise ships and destination resorts, leveraging exclusive brand partnerships to differentiate its service offering. The company’s integrated business model combines spa, fitness, and beauty services with product sales, creating multiple revenue streams and broadening its market reach. With a global footprint and established relationships in the cruise industry, OneSpaWorld is positioned as a leading provider of high-end wellness experiences for travelers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
28.04.26
|Ausblick: OneSpaWorld öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
17.02.26
|Ausblick: OneSpaWorld legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
OneSpaWorld Holdings Limited Registered Shs
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.