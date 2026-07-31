OneSpaWorld präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OneSpaWorld hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OneSpaWorld mit einem Umsatz von insgesamt 261,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at