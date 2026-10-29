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29.10.2026 06:31:29
OneSpaWorld: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
OneSpaWorld äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte OneSpaWorld 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat OneSpaWorld im vergangenen Quartal 276,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OneSpaWorld 258,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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