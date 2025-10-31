OneSpaWorld stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OneSpaWorld hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 258,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at