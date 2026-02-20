20.02.2026 06:31:28

OneSpaWorld veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OneSpaWorld gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 217,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 242,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,690 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,690 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,37 Prozent auf 961,00 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 895,02 Millionen USD in den Büchern gestanden.

