OneStrea a Aktie
WKN DE: A3DPH2 / ISIN: US68278B1070
|
06.01.2026 20:40:40
OneStream CRO Exercises Options, Sells $688,000 Weeks Before $6.4 Billion Buyout Deal
On Dec. 16, 2025, Ken Hohenstein, Chief Revenue Officer of OneStream (NASDAQ:OS), exercised 40,000 options and immediately sold the resulting shares in an open-market transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.21); post-transaction value based on Dec. 16, 2025 market close price as reported in the filing.Note: 1-year price change calculated using Jan. 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneStream Inc Registered Shs-A-
|
05.11.25
|Ausblick: OneStream A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: OneStream A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: OneStream A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: OneStream A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu OneStream Inc Registered Shs-A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OneStream Inc Registered Shs-A-
|20,00
|0,00%