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18.11.2026 06:31:28
OneWater Marine A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
OneWater Marine A hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6,900 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,41 Prozent auf 426,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 460,1 Millionen USD gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,510 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,220 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,78 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,87 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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