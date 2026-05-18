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18.05.2026 06:31:29
Onex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Onex hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,39 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,26 Prozent auf 91,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Onex 104,7 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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