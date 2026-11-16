Onex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Onex veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,79 CAD gegenüber 0,790 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,70 Prozent auf 93,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Onex 96,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at