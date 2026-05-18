Onfolio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Onfolio hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Onfolio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,45 Prozent auf 1,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at