Onfolio gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at