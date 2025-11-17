Onfolio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Onfolio hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Onfolio mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at