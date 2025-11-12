ONGC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ONGC hat am 09.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 8,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONGC 8,17 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 583,29 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1 579,11 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at