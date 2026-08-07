ONGC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ONGC hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONGC 7,79 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,68 Prozent auf 2 049,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 631,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at