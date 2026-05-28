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28.05.2026 06:31:29
ONGC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ONGC hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,82 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ONGC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 738,05 Milliarden INR im Vergleich zu 1 708,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurden 32,93 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONGC 28,80 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 6 622,47 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte ONGC 6 117,89 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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