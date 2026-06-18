Asics Aktie
WKN: 860398 / ISIN: JP3118000003
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18.06.2026 02:07:47
Onitsuka Tiger pivots from Asics stripes to tap luxury market
The 77-year-old sneaker maker is set to be spun off from parent company on Jan 1Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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