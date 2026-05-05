Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QA2D / ISIN: US6757466064
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05.05.2026 12:50:18
Onity Group Inc. Announces Decline In Q1 Income
(RTTNews) - Onity Group Inc. (ONIT) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $6.6 million, or $0.74 per share. This compares with $21.1 million, or $2.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.8% to $294.3 million from $249.8 million last year.
Onity Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.6 Mln. vs. $21.1 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $2.50 last year. -Revenue: $294.3 Mln vs. $249.8 Mln last year.
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