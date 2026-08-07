OnKure Therapeutics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OnKure Therapeutics A hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

OnKure Therapeutics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,140 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at