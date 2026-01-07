Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
07.01.2026 07:43:38
Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartung etwas. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog in der DACH-Region von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt.
Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 im Jahresvergleich um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen. Der Aktienkurs legte am Morgen in den ersten Handelsminuten auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas zu./err/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Teils schwache Umsatzentwicklung bringt Redcare unter Druck (dpa-AFX)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,10
|-8,76%