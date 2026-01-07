Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 07:43:38

Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartung etwas. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog in der DACH-Region von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt.

Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 im Jahresvergleich um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen. Der Aktienkurs legte am Morgen in den ersten Handelsminuten auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas zu./err/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
15:04 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07.01.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
07.01.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
07.01.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
07.01.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,10 -8,76% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen