Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 22:51:38

Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln dürfte in Deutschland dabei bei mehr als 670 Millionen Euro liegen. Das Umsatzwachstum der rezeptfreien Produkte dürfte bei 8 bis 10 Prozent liegen. Insgesamt werde eine bereinigte Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 2,5 Prozent erwartet. Auf Tradegate legte der Aktienkurs zuletzt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten