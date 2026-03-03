Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
03.03.2026 22:51:38
Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln dürfte in Deutschland dabei bei mehr als 670 Millionen Euro liegen. Das Umsatzwachstum der rezeptfreien Produkte dürfte bei 8 bis 10 Prozent liegen. Insgesamt werde eine bereinigte Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 2,5 Prozent erwartet. Auf Tradegate legte der Aktienkurs zuletzt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/
