Online-Modehändler About You will weiter wachsen

Der Online-Modehändler About You will im laufenden Geschäftsjahr weiterhin kräftig wachsen. Die Erlöse sollten trotz der makroökonomischen Herausforderungen um 25 bis 35 Prozent auf maximal knapp 2,34 Milliarden Euro zulegen, kündigte der Zalando-Konkurrent am Dienstag an.