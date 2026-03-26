Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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26.03.2026 17:03:21
Online porn sites putting kids' safety at risk, EU says
Social media platform Snapchat and four adult websites put kids in danger by not enforcing age-limits to access content, according to the European Commission. An EU age-verification app is set to launch in 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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