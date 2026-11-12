Online Vacation Center mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Online Vacation Center präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Online Vacation Center ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at