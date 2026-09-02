Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.09.2026 18:18:40
Online-Werbung im Fokus: Gericht lehnt Google-Zerschlagung ab - Schlappe für US-Regierung
Das US-Justizministerium und mehrere Bundesstaaten streiten mit dem Internet-Giganten Google um dessen Plattform AdX. Der Konzern hat mit seiner Sicht der Dinge vor Gericht Erfolg. Damit scheitert auch der zweite Anlauf der Behörde, das Unternehmen aufzuteilen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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02.09.26
|Google spared break-up of online advertising monopoly (Financial Times)
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02.09.26
|Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts (Spiegel Online)
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02.09.26
|KI-Apps eröffnen Chancen - doch nicht alle können sie nutzen (dpa-AFX)
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31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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31.08.26
|Alphabet-Aktie knapp im Minus: 'Lake America' erscheint auf Google Maps nach Trump-Entscheidung (dpa-AFX)
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31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
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31.08.26
|Alphabet-Aktie im Minus: Proteste gegen Google-Rechenzentrum in Oberösterreich (APA)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 285,00
|0,92%
|Alphabet A (ex Google)
|291,35
|0,12%
|Alphabet C (ex Google)
|287,95
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