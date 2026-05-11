Online-Zahlungsanbieter Maksu erhält FMA-Konzession

Am Markt für Online-Zahlungsdienste für Händler gibt es einen neuen Player. Das in Wien ansässige Unternehmen Maksu hat eine Zahlungsinstitutsbewilligung der Finanzmarktaufsicht (FMA) erhalten. Maksu bietet Zahlungslösungen vor allem für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen an, aber auch für größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen gebe es anpassbare Produkte. Mit der Konzession kann das Unternehmen regulierte Zahlungsdienste in allen EU-Märkten anbieten.

bel/tsk

WEB http://www.fma.gv.at