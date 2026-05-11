|
11.05.2026 13:34:00
Online-Zahlungsanbieter Maksu erhält FMA-Konzession
Am Markt für Online-Zahlungsdienste für Händler gibt es einen neuen Player. Das in Wien ansässige Unternehmen Maksu hat eine Zahlungsinstitutsbewilligung der Finanzmarktaufsicht (FMA) erhalten. Maksu bietet Zahlungslösungen vor allem für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen an, aber auch für größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen gebe es anpassbare Produkte. Mit der Konzession kann das Unternehmen regulierte Zahlungsdienste in allen EU-Märkten anbieten.
bel/tsk
WEB http://www.fma.gv.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!