Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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25.05.2026 13:14:38
Only 15% of workers in Singapore feel their jobs are safe amid AI-driven anxieties: survey
This falls below the Asia-Pacific average of 18%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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