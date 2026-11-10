Only 2 Novembers Since 1950 Have Started Worse for the S&P 500 Than This One. Here's What Followed the Other Weak Starts.

Through Wednesday of last week, November looked OK for the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). The index had climbed roughly 1.4% since its October close. Then it fell 4.36% on Nov. 5, as chip stocks sank on worries that the midterm election results might slow the build-out of artificial intelligence (AI) data centers.

By the close on Friday, Nov. 6, the index was at 7,376.86, down 2.68% from the 7,580.07 where October ended. It has bounced since, to around 7,550 at the close on Monday, Nov. 9.

I ranked every year since 1950 by the same measure, from the last October close through the last close on or before Nov. 7, using Yahoo Finance's daily closes without dividends. Only 2007 and 2008 started November worse.

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