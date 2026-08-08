The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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08.08.2026 23:47:00
Only 2 of These 5 Nuclear Stocks Sell Fuel Today. Here's What the Market Pays for the Other 3.
Five stocks carry most of the market's nuclear enthusiasm: Cameco (NYSE: CCJ), Centrus Energy (NYSE: LEU), Oklo (NYSE: OKLO), NuScale Power (NYSE: SMR), and Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE). Only two of them sell nuclear fuel today. The other three sell something different -- a construction timeline.These growth stocks have repriced hard this year. NuScale trades about 83% below its 52-week high as of this writing, Oklo about 77% below its own, and Nano Nuclear about 70% down from its peak. Even Cameco, arguably the steadiest of the five, sits about 29% below its high.But the sell-off hasn't changed what the three developers are. They remain pre-commercial companies whose combined market value still runs to about $12 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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