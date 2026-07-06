Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.07.2026 17:22:00
Only 4% of SpaceX Shares Trade Right Now. By December, That Number Could Be 40%. Here's What That Supply Boost Means for Investors
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, had the biggest initial public offering (IPO) ever last month, raising more than $86 billion. But the company is worth $2.1 trillion today, which means only 4% of the stock is currently trading on the market.Let's check out what that means, why it's soon going to change, and how much SpaceX stock will be on the market before the year is up.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|364,40
|4,29%
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