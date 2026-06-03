People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
03.06.2026 20:48:00
Only 5% of day traders make money, but the SEC is now making it easier for more people to try it anyway
The pattern day-trading rule is going away on June 4, but retail investors should understand the risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!