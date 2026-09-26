Only a Handful of S&P 500 Stocks Can Match 10-Year Treasuries at 5%. Here's My Top Pick to Buy Now.

For the first time in a long time, Treasury bonds are a compelling alternative to dividend stocks.

The yield on 10-year Treasuries now stands at a 19-year high of right around 5%, in fact, versus the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) average dividend yield of just over 1%. Indeed, only about 25 of the index's stocks offer better yields than 10-year Treasuries do at this time, and some of those names aren't exactly on a firm footing.

There's one of these higher-yielding S&P 500 names, however, that I'd recommend more than any other dividend stock right now. That stock is Realty Income (NYSE: O), which currently boasts a forward-looking yield of 5.8%.

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