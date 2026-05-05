eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
06.05.2026 00:42:44
Only One Congress Member Has Bought GameStop Stock Since 2022, But She Sold Her eBay Stock Too Soon
This article Only One Congress Member Has Bought GameStop Stock Since 2022, But She Sold Her eBay Stock Too Soon originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)