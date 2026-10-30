OnMobile Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OnMobile Global hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

OnMobile Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OnMobile Global in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden INR im Vergleich zu 1,28 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at