OnMobile Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OnMobile Global präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

OnMobile Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,23 Milliarden INR, gegenüber 1,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at