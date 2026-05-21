OnMobile Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OnMobile Global veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,43 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,750 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat OnMobile Global mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,27 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,070 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -3,780 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat OnMobile Global 5,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,73 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at