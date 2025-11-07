|
OnMobile Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
OnMobile Global hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,130 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,28 Milliarden INR – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,29 Milliarden INR eingefahren.
