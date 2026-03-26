Ono Pharmaceutical Aktie
WKN: 859650 / ISIN: JP3197600004
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26.03.2026 07:32:33
Ono Pharma Submits Application For Manufacturing And Marketing Approval Of Ripretinib
(RTTNews) - Ono Pharmaceutical (4528.T) announced that it has submitted an application for the manufacturing and marketing approval of ripretinib or DCC-2618, developed by Deciphera Pharmaceuticals, for the indication of gastrointestinal stromal tumor that has progressed following cancer chemotherapy. The application is based on the results of the INVICTUS study, a global Phase 3 clinical study.
Deciphera, a member of Ono Pharmaceutical Co., is a biopharmaceutical company focused on discovering, developing, and commercializing important new medicines and providing hope to people living with cancer, neurologic and autoimmune disease.
Shares of Ono Pharma are trading at 2,476 yen, up 0.61%.
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