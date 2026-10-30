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30.10.2026 06:31:28
Ono Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ono Pharmaceutical stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 44,20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47,71 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Ono Pharmaceutical im vergangenen Quartal 116,34 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ono Pharmaceutical 129,60 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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