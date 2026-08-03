Ono Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ono Pharmaceutical lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 51,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,62 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 116,16 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ono Pharmaceutical 127,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 44,41 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 113,52 Milliarden JPY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at