Ono Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ono Pharmaceutical hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -13,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 112,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 148,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ono Pharmaceutical ein EPS von 106,55 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ono Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 515,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 486,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at