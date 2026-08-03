ONO PHARMACEUTICAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ONO PHARMACEUTICAL hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte ONO PHARMACEUTICAL 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 728,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at