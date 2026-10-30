ONO PHARMACEUTICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ONO PHARMACEUTICAL hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 730,6 Millionen USD – eine Minderung von 16,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 879,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at