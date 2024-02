Ono Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ono Pharmaceutical ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ono Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 75,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ono Pharmaceutical 68,23 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 131,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ono Pharmaceutical 122,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 73,06 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 150,95 Milliarden JPY ausgegangen.

